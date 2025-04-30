Более 1500 вакансий предложили жителям Дмитрова на ярмарке трудоустройства

Масштабная ярмарка трудоустройства прошла в Дмитрове. Ее участниками стали более восьми сотен жителей округа.

Мероприятие провели в парке «Экстрим». Его организовали муниципальная торгово-промышленная палата, администрация округа и Центр занятости населения Московской области.

Вакансии представили 35 предприятий и организаций. Найти работу можно было в сферах промышленности, сельском хозяйстве, услуг и благоустройства.

Работодатели рассказывали об условиях труда, производственных процессах. Некоторые даже давали возможность потрогать и продегустировать выпускаемую ими продукцию.

«Для нас важно, чтобы каждый житель мог найти достойную работу рядом с домом, а предприятия — надежные кадры. Дмитровский округ растет, и такие ярмарки — шаг к сбалансированному развитию экономики и социальной сферы», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Участниками мероприятия также стали заместитель главы Дмитровского муниципального округа Сергей Матреничев, президент местной ТПП Александр Терентьев, председатель Совета директоров предприятий округа Игорь Макаров и руководители образовательных учреждений округа.