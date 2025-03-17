Более 1500 родителей в Одинцовском округе приняли участие в пробном ЕГЭ

В Одинцовском округе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», которая собрала больше 1500 участников. Мероприятие прошло на 14 экзаменационных площадках, где родители смогли на собственном опыте узнать, как проходит процедура сдачи экзамена.

Одной из основных площадок стала Одинцовская лингвистическая гимназия, которую посетил глава округа Андрей Иванов. «Эта акция — уникальный шанс для родителей почувствовать себя на месте своих детей и пройти весь путь, который предстоит выпускникам. Раньше вокруг ЕГЭ было много спекуляций, но сегодня мы смогли лично убедиться, что это объективный и прозрачный способ оценки знаний школьников», — подчеркнул Андрей Иванов.

Участники писали сокращенный вариант ЕГЭ по математике, на выполнение заданий отводилось 30 минут. Родители также смогли увидеть, как проходит регистрация, выглядят рабочие места, осуществляется контроль за проведением экзамена, печатаются контрольные измерительные материалы.

Помимо родителей, к акции присоединились министр образования Московской области Ингрид Пильдес, депутат Государственной думы Денис Майданов, заслуженный артист России композитор Виктор Дробыш, народная артистка России Ольга Остроумова, заслуженный мастер спорта Александр Панжинский, а также депутаты окружного совета.