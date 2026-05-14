Более 1500 домов подключили к газу в Балашихе

Свыше двух тысяч заявок на социальную газификацию подали жители Балашихи за пять лет действия программы. Более 1500 домов уже подключили к газоснабжению, в том числе дома льготных категорий граждан.

Программа социальной газификации остается одним из востребованных направлений Народной программы «Единой России» в Балашихе. Жители газифицированных населенных пунктов могут бесплатно подвести газ к границам своих участков, а отдельные категории граждан получают помощь и при подключении оборудования внутри домовладений. Сейчас на льготы имеют право 17 категорий жителей.

Одной из семей, воспользовавшихся программой, стали Луханины из Балашихи. В строящемся частном доме они оборудовали котельную и подключили газ. По словам многодетного отца Ивана Луханина, это позволило продолжить внутренние работы даже в холодное время года.

«Газификация очень сильно помогла. Теперь можно продолжать внутреннюю отделку дома зимой. Переезд планируем осенью, а детей хотим уже отправить в школу из нового дома», — рассказал Иван Луханин.

Закон о бесплатном подведении газа до границ участков президент России Владимир Путин подписал в 2021 году. С этого времени программа охватила тысячи жителей Подмосковья, в том числе Балашиху.

Глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров сообщил, что работа по подключению новых домов продолжается совместно с правительством Московской области и компанией Мособлгаз.

«В нашем городе уже более 2000 домовладений подали заявки на участие в программе. Сегодня свыше 1500 домов подключены к газу. Мы продолжаем взаимодействовать с жителями и подключать новые домовладения», — отметил Сергей Юров.

