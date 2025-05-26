Более 1500 детей отдохнут летом в лагерях в Дубне

Приемку лагерей с дневным пребыванием детей провели в муниципалитете. Планируется, что в них отдохнут летом более 1500 ребят.

В оздоровительном лагере «Сосновый бор» в 2025 году организуют пять смен вместо четырех. Лагерь прошел приемку и готов к заезду детей. К началу сезона закончили мелкий ремонт в жилых корпусах, закупили текстиль для спальных комнат и спортивный инвентарь, обновили медицинский корпус. Организованы охрана и видеонаблюдение, утверждено меню. Директор лагеря Татьяна Хапаева поблагодарила за помощь администрацию округа и градообразующие предприятия Дубны.

В этом году лагерь будет работать с 28 мая до 29 августа. Составлена насыщенная программа спортивных и развлекательных мероприятий для детей, в которую включены выступления Кимрского театра драмы и комедии и прогулки на теплоходе, За пять смен в «Сосновом бору» смогут отдохнуть 925 школьников. Первый заезд состоится 28 мая.

Специальная комиссия подписала документы о приемке «Соснового бора» и всех семи городских лагерей дневного пребывания, которые откроются 9 июня и будут работать в две смены.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что проведена большая работа по подготовке всех площадок оздоровительных лагерей. «В этом году вместе с предприятиями наукограда укрепили базу площадок отдыха для наших детей, чтобы им было еще комфортнее и интереснее», — сказал руководитель муниципалитета.