Более 1500 человек вышли на субботник в Воскресенске

Всероссийский субботник в городском округе Воскресенск собрал более полутора тысяч участников. Жители вышли наводить порядок на Докторовские пруды, в парки и во дворы вместе с семьями, детьми и коллегами по работе.

6-летний Глеб Шведиков пришел на субботник с папой. Мальчик уже знает, что весной принято убирать город.

«Я таскал палки, я собирал мусор, я папе помогал», — рассказал Глеб.

Детей в этот раз было немало: жители центра, Новлянского микрорайона, Цемгиганта и Красного строителя вышли на субботник семьями.

Глава округа Алексей Малкин дал старт уборке и привел с собой дочку.

«Ребят, с хорошим настроением наведем порядок. Чем краше город, тем лучше наша жизнь», — обратился он к собравшимся.

Компания «Уралхим» взяла шефство над Докторовскими прудами. За десять дней до субботника здесь опилили аварийные деревья и постригли кустарники. Более двухсот сотрудников предприятия вышли на берега. Владимир Шведиков объяснил, почему выбрали именно это место.

«Напрямую связано с заводом. Недаром он называется Докторовский пруд и планировался как причал для проплывающих мимо теплоходов. Отсюда виден город с лучшей своей стороны. Поэтому это место практически его лицо», — сказал он.

Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» в это же время предлагали жителям проголосовать за общественные территории для благоустройства.

«Чтобы в городе было поприятнее находиться, чтобы было меньше мусора и было больше мест, где можно погулять с детьми и отдохнуть компанией», — рассказал волонтер Андрей Володин.

Последняя апрельская суббота запомнилась воскресенцам не только уборкой. В парке Кривякино после зимы запустили фонтан «Счастье».