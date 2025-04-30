Более 1500 человек приняли участие в субботниках в Домодедове

В Домодедове прошло традиционное совещание по итогам недели. На нем обсудили темы уборки в округе, подготовки к празднованию Дня Победы и ремонта дорог.

В обсуждении поучаствовали глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева и председатель местного Совета депутатов Леонид Ковалевский. Доклады на встрече представили профильные специалисты.

Так, на неделе в округе прошел всероссийский субботник. Благоустроили и привели в порядок свыше 70 территорий в муниципалитете.

Участниками экологических мероприятий стали более 1500 человек. Они собрали около 600 кубометров мусора и листвы и высадили порядка 300 зеленых насаждений.

Другой темой совещания стала подготовка к празднованию Дня Победы. В округе заканчивается работа по оклейке автобусных павильонов тематическими плакатами ко Дню Победы.

Специалисты уже окрасили все павильоны, до 1 мая на остановках вставят недостающие стекла. Красят дорожные ограждения и бортовой камень.

Кроме того, ремонтируют дорогу на улице Корнеева. Уже привели в порядок дорогу к коттеджному поселку «Мирный».