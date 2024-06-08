Более 1500 человек приняли участие в полумарафоне «Волоколамский рубеж»

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 1,5 тысячи бегунов приняли участие во втором старте летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья». Полумарафон «Волоколамский рубеж» проводится ежегодно и традиционно привлекает любителей спорта со всего региона.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, забег стартовал рядом с деревней Нелидово у мемориального комплекса Героям Панфиловцам. Первыми дистанции на 300 и 600 метров пробежали юные атлеты с четырех до 11 лет. Взрослые любители бега преодолели дистанции в три, пять, десять и 21,1 километра.

Трасса пролегала по самым живописным местам Волоколамска. Любители спорта увидели Волоколамский кремль, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и храм Рождества Пресвятой Богородицы.

​«Мне очень понравился сегодняшний старт. Трасса очень сложная, с горками, еще и погода очень жаркая, но организация великолепная — не было проблем с прохладной водой», — рассказала победительница забега на десять километров Евгения Агафонова из Красногорска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фантомные баррели, дедолларизация и «зеленый переход». Главные тезисы из доклада Сечина на ПМЭФ

«От бабушки Фаины». История чуткой гумпомощи бойцам СВО от 94-летней жительницы Подмосковья

Китайский инвестиционный бум. Ганцов — о развитии зарубежных партнерств Подмосковья

Требования США к ВСУ ограничить удары по России назвали бесполезными

Инвестиции в будущее. Андрей Воробьев поделился подробностями заключенных на ПМЭФ соглашений

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте