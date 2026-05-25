Более 1500 человек приняли участие в городском квесте в Ленинском округе

В Ленинском городском округе прошел городской квест «Город пЕРемен», в котором приняли участие более 1500 человек. В финал вышли 180 команд, а десять лучших получили памятные награды и сертификаты.

В Видном и других локациях округа развернулась масштабная игровая программа, охватившая общественные пространства и новые городские объекты. Участники передвигались по маршрутам, выполняли задания и знакомились с результатами благоустройства территории. Всего в квесте участвовали 340 команд, которые выполняли задания на десятках точек по всему городу.

В организации были задействованы более 100 игровых площадок, объединенных в четыре маршрута. На них подготовили задания на поиск объектов, выполнение фотоиспытаний и взаимодействие с интерактивными зонами. На маршрутах работали аниматоры, фотозоны и тематические площадки.

Основой квеста стали обновленные общественные пространства Видного, включая набережную Малого Тарычевского пруда, Центральный парк и скейт-парк. Участники смогли увидеть результаты благоустройства и новые городские объекты, созданные за последние годы.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что проект позволяет по-новому оценить изменения в городе.

«Очень важно, чтобы жители, проходя этот квест, видели новые локации, созданные по их обращениям. В округе реализовано более 200 масштабных проектов — строительство школ и детских садов, благоустройство парков и общественных пространств. Сегодня участники смогли не просто услышать об этом, а увидеть все своими глазами», — сказал он.

Депутат Государственной думы Роман Терюшков подчеркнул, что формат помогает наглядно показать преобразования городской среды.

«Не всегда можно оценить весь объем преобразований. Такой квест помогает наглядно показать, как меняется город: появляются благоустроенные пространства, новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты», — отметил он.

В пресс-службе администрации округа сообщили, что к участию присоединились жители разных возрастов, представители молодежных движений, педагогического сообщества, а также команды из других городов Московской области.