Более 150 жилых домов достроили в Подмосковье с января

С начала года в Подмоковье ввели в эксплуатацию 160 многоквартирных домов. Их общая площадь превысила два миллиона квадратных метров.

В сегменте индивидуальной затройки в этом году в Подмосковье ввели более восьми миллионов квадратных метров жилья. Как отметили в региональном Минжтилполитики, регион показал самый высокий рост по этим показателям в стране.

Так, 305 тысяч квадратных метров жилья ввели в Ленинском округе, еще 236 тысячи квадратных метров — в Одинцове, 225 тысяч — в Балашихе, 177 — в Красногорске и 162 тыфсячи — в Домодедове.

Лидерами среди индивидуальной застройки стали Раменский, Истра и Одинцово.