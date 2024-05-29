Более 150 земельно-имущественных аукционов провели в Подмосковье с 20 по 24 мая

Комитет по конкурентной политике Московской области за неделю с 20 по 24 мая провел 155 аукционов по земельно-имущественным торгам. В тендере приняли участие 356 претендентов.

Также в ведомстве анонсировали прямой эфир на тему «Какое имущество можно приобрести на торгах. Он пройдет 31 мая в Telegram-канале комитета.

Эфир проведет Ольга Воронина — начальник управления подготовки земельно-имущественных торгов ГКУ «РЦТ», которая ответит на все интересующие вопросы по электронным торгам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».