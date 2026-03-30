Более 150 засоров канализации ликвидировали в Истре за март

Сотрудники МУП «Истринская теплосеть» устранили свыше 150 аварийных засоров на сетях водоотведения. Работы велись в десятках населенных пунктов: Истра, Дедовск, Снегири, Черная, Первомайский, Котово и других.

Сотрудники утверждают, что причина такого количества засоров не в износе водопроводных сетей, а в неправильном использовании. Канализационные системы страдают не от сточных вод, а от мусора, который попадает в унитаз по вине жильцов.

В МУП «Истринская теплосеть» напомнили, что категорически запрещено смывать в унитаз: влажные салфетки, ватные палочки, гигиенические средства, наполнители для кошачьих лотков, остатки пищи и строительные материалы. Все это создает «каменные» засоры, которые трудно устранить.

Важно помнить: канализация предназначена только для сточных вод. В унитаз можно выбрасывать только туалетную бумагу. Остальное — в мусорное ведро.