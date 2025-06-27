Более 150 выпускников в Сергиевом Посаде получили золотые и серебряные медали

На бульваре Кузнецова в Сергиевом Посаде, рядом с памятником выпускникам 1941 года, прошло торжественное вручение золотых и серебряных медалей. Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова вместе с заместителем главы Ольгой Дударевой поздравили одиннадцатиклассников с успешным окончанием школы и вручили 88 золотых и 74 серебряных медали.
Среди обладателей золотых медалей — отличники, в том числе Анна Богданова из гимназии имени Ольбинского, которая получила по 100 баллов на ЕГЭ по химии и биологии.
Высокие результаты стали возможны благодаря стараниям ребят и поддержке их учителей. По сравнению с прошлым годом количество медалистов в округе увеличилось на шесть человек, а 20 выпускников получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ.
«Сегодня в такой радостный день хочу поздравить наших медалистов. Вы наша гордость, вы наше будущее. Желаю вам, чтобы вы все поступили в те учебные заведения, о которых мечтаете и чтобы там у вас все сложилось», — обратилась к выпускникам Оксана Ероханова.
Напомним, что пересдача ЕГЭ для желающих улучшить результаты пройдет 3 и 4 июля, а окончательные итоги станут известны 11 и 12 июля.
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