Более 150 выпускников в Сергиевом Посаде получили золотые и серебряные медали

На бульваре Кузнецова в Сергиевом Посаде, рядом с памятником выпускникам 1941 года, прошло торжественное вручение золотых и серебряных медалей. Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова вместе с заместителем главы Ольгой Дударевой поздравили одиннадцатиклассников с успешным окончанием школы и вручили 88 золотых и 74 серебряных медали.

Среди обладателей золотых медалей — отличники, в том числе Анна Богданова из гимназии имени Ольбинского, которая получила по 100 баллов на ЕГЭ по химии и биологии.

Высокие результаты стали возможны благодаря стараниям ребят и поддержке их учителей. По сравнению с прошлым годом количество медалистов в округе увеличилось на шесть человек, а 20 выпускников получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ.