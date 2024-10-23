Более 150 врачей скорой помощи обслужат пациентов в Ленинском округе

В Ленинском городском округе медиками скорой трудятся более 150 человек. Фельдшеры Рустан и Асель Кинжигалиевы, работая на подстанции неотложной помощи в Видном, создали семью.

Руслан и Асель родились, выросли и получили медицинское образование в Саратове. Фельдшеры познакомились, работая на видновской станции скорой помощи. Через год они поженились. Сейчас пара воспитывает дочь Сафию.

«Руслан и Асель Кинжигалиевы работают на подстанции в Видном уже шесть лет, они зарекомендовали себя как ответственные, исполнительные сотрудники и просто золотые ребята», — рассказал заведующий скорой медицинской помощью Видновской подстанции Расул Магомедов.

Во времена пандемии Covid-19 медики работали как в одной бригаде, так и в разных. Тяжелые времена сплотили пару.

«Мы оба знаем, как пропадать на работе сутками. Но это не помешало рождению и становлению семьи, потому что мы понимаем друг друга. Наша работа хоть и сложная, но мы ее любим и ценим потому, что благодаря ей создалась наша пара», — рассказал фельдшер Руслан Кинжигалиев.

Всего в Ленинском городском округе по вызовам пациентов выезжают свыше 150 врачей скорой помощи.

Отметим, ранее сообщили, что в Московской области супружеские пары медиков в качестве компенсации аренды жилья ежемесячно будут получать по 30 тысяч рублей.

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