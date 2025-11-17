Более 150 врачей Подмосковья получили участки для строительства дома с января

Медикам Подмосковья доступен ряд мер поддержки. Среди них — бесплатные земельные участки под строительство дома. С начала года их предоставили более чем 150 специалистам.

Как рассказали в региональном Минимуществе, количество специалистов, участвующих в программе «Земля врачам» уже выросло до 2,5 тысячи.

«С начала этого года администрации округов передали землю 151 медицинскому работнику. Больше всего участков переданы врачам в Щелкове, Коломне, Серпухове, Пушкинском, Шатуре и Орехово-Зуевском», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

С начала года по 17 врачей получили участник в Щелкове и Коломне, еще 10 — в Серпухове, девять — в Пушкино, по восемь в Шатуре и Орехово-Зуеве.

Всего с 2021 года поддержку получили 209 медика в Богородском округе, 200 — в Пушкино, 193 — в Раменском, 188 — в Коломне и 177 — в Домодедове.

Земельные участки предоставляют медикам 39 специальностей. После строительства дома их можно оформить в собственность.