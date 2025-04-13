Более 150 воспитанников детских садов сдали нормативы ГТО во Фрязине

День ГТО среди дошкольных образовательных учреждений, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел во Фрязине. Более 150 воспитанников детских садов сдали нормативы по физической подготовке во Дворце спорта «Олимп».

Дети соревновались в пяти испытаниях, включая бег на 10 метров, бросок килограммового набивного мяча, наклон из положения стоя на гимнастической скамейке, челночный бег на три дистанции по 10 метров, а также бег на 600 метров для мальчиков и 500 метров для девочек. Эти тесты помогли проверить силу, гибкость, выносливость и скорость дошкольников.

«Инструкторы физкультуры провели замечательную работу. Родители поддерживают эту идею. Будем проводить ежегодно такие соревнования», — отметил руководитель Центра тестирования ГТО во Фрязине Александр Казиков.

Способности детсадовцев оценивала судейская коллегия. На этой неделе эксперты подведут итоги и наградят победителей как в личном, так и в командном зачете.