Более 150 водителей мусоровозов трудоустроили в Подмосковье за лето

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

За три месяца подмосковная компания по транспортировке коммунальных отходов привлекла на работу 154 водителя и 198 разнорабочих. Лидерами по количеству принятых человек стали Химки, Одинцово и Домодедово.

Как отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, для привлечения кадров для обслуживания МКД проводятся ежедневные проверки и актуальной анализ потребности. Сейчас в приоритете находятся специалисты линейных профессий.

Информацию об открытых вакансиях можно найти на сайте. Подробности доступны по телефону 8(800)600-19-36.