Более 150 тысяч цветов высадят в Серпухове

специалисты Комбината благоустройства приступили к оформлению двух центральных цветников на площади Владимира Храброго в Серпухове. Первыми на клумбы вернулись 1800 виол, при благоприятных погодных условиях полное преображение завершится здесь до конца недели.

Помимо этого, начинают вегетацию тюльпаны, посаженные под зиму: 15 000 — в Серпухове, 10 500 — в Протвино и 5 000 — в Пущино. В середине мая на клумбах появятся агератум, алиссум, цинерария, сальвия и циннии.

Всего в этом году в городском округе высадят более 150 тысяч цветов: 118 200 растений (18 видов) — в Серпухове, более 30 тысяч (15 видов) — в Протвино и Пущино.

Городская среда — это наше общее пространство. Администрация призывает жителей с уважением относиться к труду озеленителей и беречь живые украшения улиц, чтобы красота оставалась долговечной.