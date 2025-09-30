Более 150 тысяч покосов газона провели в Подмосковье с начала года

В теплое время года коммунальные службы Подмосковья ухаживают за газонами, начиная работы весной и продолжая их до октября, когда трава растет особенно активно. В этом году под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора региона выполнили свыше 151 тысячи покосов.

Больше всего работ провели в Коломне — 9,1 тысячи территорий, в Подольске — 6,3 тысячи и в Пушкинском округе — 5,8 тысячи. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что муниципалитеты ответственно подходят к этим работам: обычно покос проводят два раза в месяц, а в период активного роста травы частота может увеличиваться до трех раз.

Главной задачей коммунальных служб стало не только своевременное скашивание травы, но и планирование графика ухода, чтобы газоны всегда оставались ухоженными и не зарастали.