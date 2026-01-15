Более 150 тысяч онлайн-заявок на компенсацию за ЖКУ подали в Подмосковье за год

Подмосковные льготники могут получить компенсацию за оплату коммунальных услуг. В прошлом году ее оформили онлайн более 150 тысяч раз.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Жилье» — «Коммунальные услуги». Подать заявку могут многодетные семьи, инвалиды, ветераны, сельские педагоги и другие льготники, рассказали в региональном министерстве государственного управления.

Для оформления услуги нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму, ввести реквизиты организации ЖКУ или приложить подтверждающие оплату документы.

Решение по заявку поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.