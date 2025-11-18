Более 150 спортсменов приняли участие в соревнованиях по самбо в Подольске

В микрорайоне Климовск в новом корпусе школе № 1 впервые провели соревнования ко Всероссийскому дня самбо. Состязания собрали более 150 спортсменов из Подольска, Чехова, Протвино, Красногорска, Брянска, Каширы, Серпухова и Москвы.

От Подольска призерами стали 18 человек из команд гимназии имени Подольских курсантов и школы «Бородино». В командном зачете первое место у подольской школы № 36 «Бородино», воспитанников тренера Тимура Андреса. Второй результат показала гимназия имени Подольских курсантов с тренером Вартаном Варданяном. Третье место заняла команда из Чехова, которую подготовил Евгений Гаранин.

Золотые медали получили подольские спортсмены Хотамжон Зияев, Ярослав Пупарев и Иван Дегтев.

Во время мероприятия показательные выступления для ребят провели руководитель местного отделения Федерации самбо, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы по боевому самбо Тимур Андрес и руководитель чеховского отделения Илья Матико.