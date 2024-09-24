Более 150 спортсменов поборолись за «Кубок ГТО» в Балашихе

Праздник спорта провели на стадионе Балашихи в парке «Пехорка-лес».150 спортсменов сдавали нормативы на силу и ловкость. За правильностью выполнения следили инструкторы спортивного комплекса «Союз».

Участников и гостей приветствовал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич. Он поблагодарил присутствующих за интерес к здоровому образу жизни, а также отметил престижность знака отличия ГТО.

«Считаю знак отличия ГТО очень важной наградой, которая должна быть у каждого, независимо от того, занимается он спортом или нет. Я рад, что с нами на фестивале присутствует Балашихинское благочиние. Объединение через спорт, православие, здоровое тело к здоровому духу — это очень правильно. Желаю каждому получить самый достойный и лучший результат!» — сказал Никита Тарасевич.

Во время фестиваля участники сдавали отжимания и подтягивания, прыжки в длину, упражнения на пресс, а также бег на разные дистанции. За правильностью выполнения каждого норматива следили инструкторы спортивного комплекса «Союз». Все результаты они заносили в протокол, по итогам которого определяли итоги соревнований.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, которая нацелена на развитие массового спорта и оздоровление нации. С 2019 года комплекс ГТО включен в федеральный проект «Спорт — норма жизни!», который является частью национального проекта «Демография». Главной наградой за лучшие результаты служит почетный знак отличия: бронзовый, серебряный или золотой. С каждым годом мероприятия такого формата набирают большую популярность.

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