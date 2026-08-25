Более 150 школ подготовили к учебному году в Подольске

158 образовательных учреждений Подольска прошли межведомственную приемку к новому учебному году. В школах округа продолжат развивать профильное обучение, спортивные направления и программы для всестороннего развития детей.

В новом учебном году во всех школах Подольска будут работать 234 математических класса. Старшие классы получат предпрофессиональную направленность — школьники смогут глубже изучать профильные предметы и знакомиться с будущими профессиями. Для этого образовательные учреждения будут сотрудничать с вузами и предприятиями.

Продолжит развиваться кадетское движение. К нему присоединятся еще три школы. В школе № 29 имени Петра Забродина откроется спортивный класс, где ученики смогут совмещать учебу с занятиями волейболом, баскетболом, футболом и самбо, а также участвовать в соревнованиях Школьной спортивной лиги.

В школах сохранят работу «Движение первых», Юнармия и «Орлята России». Для учеников продолжатся «Разговоры о важном», уроки мужества и патриотические мероприятия. В детских садах начнется реализация проекта «Орлята-дошколята», который станет связующим звеном между дошкольным и начальным образованием.

Десять школ округа примут участие в пилотном проекте «Киберурок». На занятиях школьники будут изучать основы безопасного поведения в цифровой среде. Также в Подольске продолжат работу с одаренными детьми: в школьном этапе Всероссийской олимпиады планируют участие более 90% учащихся.

День знаний в школах округа пройдет в традиционном формате. На торжественных линейках прозвучит гимн России, будет вынесен государственный флаг. Первый урок посвятят Году народного единства, а также истории Подольска в рамках подготовки к юбилею города.