Более 150 продовольственных магазинов открылись в Подмосковье за полгода

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО

Более 150 продовольственных магазинов открылись в Подмосковье за полгода. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Как пояснили в ведомстве, площадь продовольственных магазинов увеличилась на 61 700 квадратных метров. На полках представлены как товары первой необходимости, так и широкий выбор продуктов, выпечка, фрукты и овощи, готовые блюда.

Всего за полгода в регионе открылись 157 продуктовых магазинов, что позволило создать около 1 150 дополнительных рабочих мест.

Новые торговые точки открылись в Наро-Фоминске, Мытищах, Котельниках и других городских округах.

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