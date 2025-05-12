Более 150 портретов прислали на акцию «Бессмертный полк» в Солнечногорске

Акция состоялась в рамках рамках патриотического проекта «Успех V единстве поколений». Портреты героев Великой Отечественной войны 9 мая в течение дня транслировали на медиаэкранах в городском парке, в социальных сетях телеканала «360 Солнечногорск» и администрации округа.

«„Бессмертный полк“ — это история всех тех, кому мы обязаны возможностью жить в свободной стране. Сохраняя память о подвигах наших дедов и прадедов, мы создаем прочную основу для будущего нашей страны, ведь успех кроется в единстве поколений. Наша память вечна, и никто и никогда не сможет переписать историю Великой Отечественной войны и умалить подвиг и вклад нашего народа в Победу над фашизмом», — отметил глава городского округа Константин Михальков.

Кроме того, в Солнечногорске фотографии героев разместили на окнах в рамках акции «Окна Победы». Этот флешмоб поддержали в школах и учреждениях культуры. Портреты также висят в торговых точках и в домах жителей.