Более 150 первоклассников пришли в лицей имени Стрельцова в Воскресенске
Торжественная линейка для учеников лицея имени героя Советского Союза Павла Васильевича Стрельцова прошла во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске. В этом году учиться в заведение пришли более 150 первоклассников.
С началом учебного года ребят поздравил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.
«Сегодня после продолжительных каникул за парты сядут более 1,7 тысячи лицеистов», — рассказал директор лицея имени Стрельцова Андрей Копцов.
Для выпускников лицея предстоящий учебный год станет непростым. Их ждет подготовка к ЕГЭ, репетиции последнего звонка и выпускного.
«Я хотела стать врачом и до сих пор хочу. Буду поступать в медицинский университет», — поделилась учащаяся 11 класса лицея имени Стрельцова Арина Карцева.
В 2024 году школ школ Воскресенска вошли в число лучших в Подмосковье. Среди них лицей имени Стрельцова, Москворецкая гимназия и гимназия № 1, лицей № 6 и 23, средния общеобразовательная школа № 5 и школа «Наши традиции».
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