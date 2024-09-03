Более 150 первоклассников пришли в лицей имени Стрельцова в Воскресенске

Торжественная линейка для учеников лицея имени героя Советского Союза Павла Васильевича Стрельцова прошла во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске. В этом году учиться в заведение пришли более 150 первоклассников.

С началом учебного года ребят поздравил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Сегодня после продолжительных каникул за парты сядут более 1,7 тысячи лицеистов», — рассказал директор лицея имени Стрельцова Андрей Копцов.

Для выпускников лицея предстоящий учебный год станет непростым. Их ждет подготовка к ЕГЭ, репетиции последнего звонка и выпускного.

«Я хотела стать врачом и до сих пор хочу. Буду поступать в медицинский университет», — поделилась учащаяся 11 класса лицея имени Стрельцова Арина Карцева.