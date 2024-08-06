Более 150 патриотических мероприятий проведут в Химках до конца лета

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений» запустили в округе этим летом. В последний месяц лета в рамках этой инициативы пройдут свыше 150 мероприятий.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева рассказала, что с начала июля в Химках прошло уже более 70 встреч и патриотических акций.

«На этих мероприятиях мы не только рассказываем о важных событиях прошлого, но и показываем, насколько они актуальны для современного общества», — отметила она.

Напомним, в Химках особое внимание уделяют сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны. Так, по инициативе главы округа Дмитрия Волошина создан и успешно работает виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!». На сайте доступны военная литература, рассказы ветеранов, записанные из первых уст, а также истории экспонатов городских музеев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

Сказки не вышло? История любви и расставаний Джей Ло и Бена Аффлека

Докс, доксинг и сват. Что это такое и как защитить себя в интернете

В Госдуме предложили запретить астрологов и тарологов. Почему они никуда не денутся?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте