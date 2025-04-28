Более 150 памятников и мемориалов обновят в Коломне к 9 Мая

В центре поселка Сергиевский активно ведутся работы по благоустройству территории у памятного знака «Воинам и рабочим, погибшим в Великой Отечественной войне». В сквере появятся новые клумбы, дорожки, а основание памятного знака уже обновлено.

Ход работ лично проверил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев. На центральной аллее рабочие уложили новую плитку, обновили бордюры и декоративный забор, посеяли траву и цветы. Основание стелы отремонтировали, а буквы на памятнике покрасили. В ближайшее время планируется завершить укладку нового покрытия на боковых дорожках.

«Через две недели вместе со всей страной мы отпразднуем юбилейный день 9 Мая. Особое внимание в этот год, объявленный нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества, уделяем воинским захоронениям и мемориальным сооружениям в честь Великой Отечественной войны. Обновим 154 памятника: на 34 проводим капитальный ремонт, на 120 — текущий», — отметил Александр Гречищев.

Работы коснутся и прилегающей территории, где жители поселка традиционно собираются на праздники. Здесь уже установили лавочки, а к 90-летию Сергиевского, которое состоится в этом году, вся площадка будет полностью благоустроена.