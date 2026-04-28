Более 150 объектов выставили на торги в Московской области

Фото: Участок ЛПХ на торгах в г.о. Воскресенск / Единый портал торгов МО ЕАСУЗ

На прошлой неделе, с 20 по 24 апреля 2026 года, Комитет по конкурентной политике Московской области объявил о проведении торгов, на которых будут представлены более 150 различных объектов. Наибольшее количество лотов представлено в Можайском округе, Воскресенске и Орехово-Зуевском округе.

Примеры доступных объектов:

- В городском округе Воскресенск можно арендовать земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью почти 10 соток в деревне Старая. Начальная цена аренды составляет 61 769,19 рублей в год. Подробности можно узнать по ссылке: [ЕАСУЗ](https://easuz.mosreg.ru/torgi/land/46710000/61011/info).

- В Можайском округе на торгах представлено нежилое помещение для покупки в собственность. [Подробнее](https://easuz.mosreg.ru/torgi/buildings/46545000/61496/info).

С начала 2026 года победителям аукционов уже были переданы следующие объекты:

- В Можайском округе в аренду — 44 земельных участка, в собственность — 12 земельных участков.

- В городском округе Воскресенск в аренду — 19 земельных участков, в собственность — 9 земельных участков.

- В Орехово-Зуевском городском округе в аренду — 7 земельных участков, в собственность — 28 земельных участков.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте регионального [Единого портала торгов ЕАСУЗ](https://easuz.mosreg.ru/).

Следить за торгами также можно в [МАКС](http://max.ru/id5024139723_gos2), где предоставляются оперативные подборки лотов, инструкции по участию и обзоры законодательства.