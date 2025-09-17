Более 150 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье выставили на торги 155 объектов недвижимости. Это земельные участки и помещения, которые могут приобрести или арендовать жители и предприниматели.

Как сообщили в региональном комитете по конкурентной политике, всего за неделю на торги в Подмосковье выставили 145 земельных участков, шесть помещений, одно здание, а также лоты на заключение договоров недро- и водопользования.

Так, в поселке Шувое можно приобрести 10 соток для строительства жилого дома. Начальная стоимость участка составила 539 тысячи рублей. В Саввино желающие могут арендовать 12 соток на 20 лет.

Подобрать подходящий объект можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги проводят онлайн. Для участия нужно получить усиленную квалифицированную электронную подпись.