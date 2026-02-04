Более 150 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Фото: Земля в аренду в Волоколамском городском округе / Комитет по конкурентной политике Московской области

За неделю подмосковный комитет по конкурентной политике выставил на торги 157 объектов. Наибольшее количество лотов представили в Дмитрове, Истре и Волоколамске.

Как рассказали в ведомстве, в Дмитрове уже выставили на торги более 359 объектов недвижимости, в Истре — 87, а Волоколамске — 57.

Так, в аренду можно взять земельный участок под строительство дома в селе Суворово на 17 соток. Его начальная цена составила 49,3 тысячи рублей в год.

С начала года победителям аукционов в Дмитрове уже передали в аренду и собственность 21 земельный участок, в Истре — восемь, в Волоколамске — 14.

Узнать больше об лотах можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.