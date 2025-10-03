Более 150 новых нежилых объектов открыли в Подмосковье в сентябре

В Московской области продолжается ввод в эксплуатацию новых объектов с поддержкой Центра содействия строительству. В сентябре специалисты помогли застройщикам открыть 159 нежилых зданий, среди которых производственные площадки, торговые и медицинские центры, а также логистические комплексы.

Общая площадь этих объектов составила 444 тысячи квадратных метров, а объем инвестиций превысил 12,5 миллиарда рублей.

Помимо этого, в сентябре застройщикам выдали 272 разрешения на возведение объектов. Благодаря работе ЦСС все согласования прошли в электронном виде. Теперь реализация проектов позволит привлечь в регион около 17,5 миллиарда рублей и создать свыше 2,7 тысячи рабочих мест.