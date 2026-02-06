Более 150 незаконных торговых объектов снесут в Ленинском округе в 2026 году

В Ленинском городском округе Московской области продолжается системная работа по приведению нестационарных торговых объектов в соответствие с законодательством. Работы проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Основная цель кампании — обеспечить законность, безопасность граждан и сохранить эстетический облик населенных пунктов. «Системная работа по наведению порядка ведется на постоянной основе. Наша главная задача — это обеспечение законности, безопасности граждан и сохранение эстетического облика округа. Владельцы объектов, ведущие деятельность в рамках закона, не должны сталкиваться с недобросовестной конкуренцией со стороны тех, кто игнорирует правила», — подчеркнул глава округа Станислав Каторов.

План на 2026 год предусматривает демонтаж 150 объектов, установленных с нарушениями. Из этого числа 140 павильонов расположены на частных земельных участках, а 10 — на муниципальной территории. Процедура проводится в строгом правовом поле: собственникам, допустившим нарушения, направляются официальные предписания с требованием самостоятельно устранить их в течение 10 дней.

В пресс-службе администрации добавили, что в 2025 году аналогичная работа была выполнена с превышением плана. Вместо запланированных 112 объектов было демонтировано 128 незаконных НТО, что на 14,3% больше. Из них 47 находились на муниципальной земле и 81 — на частной. Если владелец не исполняет предписание в установленный срок, демонтаж производится силами администрации округа с последующим взысканием всех понесенных расходов в судебном порядке.