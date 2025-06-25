Более 150 нарушений выявили фотоловушки лесной охраны в Истре

Фотоловушки помогают выявлять лесных нарушителей в Истре. С начала года было зафиксировано таких 158 случаев.

Для охраны лесов в округе все активнее применяют современные технологии. Так, в Истринском филиале ГАУ МО «Мособллес» используют фотоловушки — автоматические устройства с датчиками движения, которые фиксируют любые действия, нарушающие лесное законодательство.

Такие устройства устанавливают в наиболее уязвимых местах — рядом с дорогами, туристическими маршрутами и недалеко от населенных пунктов, где риск лесных пожаров особенно высок. Благодаря срабатыванию датчика движения фотоловушка делает снимок нарушителя и отправляет его специалистам лесничества.

«Таким образом, удается быстро реагировать на любые угрозы и минимизировать ущерб, наносимый лесному фонду», — пояснила начальник отдела организации лесной охраны Анастасия Зубахина.

С начала года сотрудники составили 94 протокола, 65 из них — за несоблюдение требований пожарной безопасности.