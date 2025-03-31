Более 150 молодых театральных постановщиков выступили на фестивале в Пушкино

В Пушкинском музыкально-драматическом театре прошло торжественное закрытие первого фестиваля молодых театральных постановщиков «Новые горизонты». Мероприятие организовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году к фестивалю присоединились более 150 участников из Москвы и Подмосковья.

С 17 по 21 марта для участников организовали образовательный блок, который прошел на крупных театральных и культурных площадках, включая Театр имени Вахтангова, «Сколково» и Пушкинский музыкально-драматический театр. Среди тех, кто встретился с участниками, были известные театральные деятели, такие как директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок и главный художник театра Максим Обрезков. Также своими знаниями и опытом поделились профессора Театрального института имени Щукина, включая Андрея Щукина и Татьяну Агаеву.

Кирилл Крок отметил, что фестиваль «Новые горизонты» — отличная платформа для обсуждения проблем современного театра и путей их решения. Заместитель главы Пушкинского района Елена Панькив подчеркнула важность таких мероприятий, благодаря которым молодые театральные деятели могут обменяться опытом с мастерами сцены.

Все участники фестиваля получили сертификаты и дипломы о повышении квалификации от Театрального института имени Бориса Щукина. В апреле и мае фестиваль продолжится практической частью — участники смогут поработать над созданием спектакля по произведениям Чехова под руководством Артема Бибилюрова.