Более 150 многоквартирных домов в Лобне отремонтируют к 2027 году

В ближайшие три года в Лобне планируется капитально отремонтировать более 150 многоквартирных домов. Об этом сообщила глава муниципалитета Анна Кротова.

Анна Владимировна отметила, что в этом году в рамках программы выполнили замену газопровода в 90 многоквартирных домах. Уже определены подрядные организации для проведения работ еще в 40 домах.

Кроме того, заключены новые контракты на ремонт 30 многоквартирных домов, где подрядчики начнут работы, возможные в отопительный период, такие как ремонт системы электроснабжения, подвальных помещений, скатных кровель и навесных фасадов.

Перечень работ включает ремонт внутридомовых инженерных систем и водоотведения, а также крыш, подвалов, фасадов и фундаментов. Также предусмотрен ремонт или замена лифтового оборудования и лифтовых шахт. Виды работ будут зависеть от состояния каждого жилого здания.

Эта масштабная программа направлена на улучшение качества жизни жителей Лобни и обеспечение безопасности проживания в многоквартирных домах. Полную адресную программу можно найти на сайте Фонда.

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