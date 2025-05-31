Более 150 миллионов рублей выделили на ремонт школ и детских садов в Дубне

Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году раньше обычного началась в муниципалитете. На эти работы из бюджетов разных уровней выделено более 150 миллионов рублей.

В школе № 7 заменили окна. Специалисты планируют демонтировать старое ограждение и установить новое. После окончания экзаменов начнут ремонтировать кровлю. Завершается установка пластиковых окон в кабинетах третьего этажа в лицее «Дубна», где также планируют выполнить кровельные работы.

Косметический ремонт классов и рекреаций проведут во время каникул во всех школах городского округа. В зданиях также обновят напольное покрытие, покрасят стены, заменят мебель и светильники. Для «инженерных» классов в школах № 7 и № 10 закупили специальное оборудование.

В Дубне также обновляют помещения детских садов — меняют окна, ремонтируют крыши, приобретают оборудование.

Глава округа Максим Тихомиров рассказал, что самые масштабные преобразования запланированы в этом сезоне в гимназии № 3. В школьном дворе построят новый спортивный стадион, о котором давно просили ученики и их родители. В ближайшее время подрядчик уже приступит к этим работам.