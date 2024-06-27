Более 150 медработников пополнили штат больницы в Мытищах с начала года

В городском округе Мытищи продолжается строительство социальных объектов, включая новые поликлиники. В связи с этим активно ведется работа по привлечению медицинских работников.

Благодаря комплексным мерам поддержки в городскую клиническую больницу пришли трудиться более 150 медработников, из них 65 врачей — анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, детский уролог-андролог, нейрохирург.

В Подмосковье действует множество региональных мер социальной поддержки. Так, компенсацией за аренду жилья пользуются 437 человек в округе, социальную ипотеку в ближайшее время получат девять человек, а программа «Приведи друга» также активно используется.

Особое внимание уделяется поддержке молодых специалистов. Врачи, проработавшие менее трех лет, могут претендовать на 15 тысяч рублей, а с апреля действуют и федеральные меры поддержки для медиков в деревнях и селах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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