Более 150 медиков Подмосковья приняли участие в забеге на Кубок Розанова

Почти 150 медиков из более чем 30 больниц Подмосковья приняли участие в забеге на Кубок Розанова в Пушкино. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Забег организовала Пушкинская клиническая больница имени профессора Розанова совместно с профсоюзной организацией при поддержке местной администрации. Участниками спортивного события стали медики из разных округов Подмосковья. Также на старт вышел министр здравоохранения Московской области Максим Забелин и его первый заместитель Максим Максимов.

Среди мужчин победу одержал анестезиолог-реаниматолог из Зарайска Павел Сидоров, а среди женщин — Ирина Кочеткова из Луховиц.