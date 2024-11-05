Более 150 километров дорог очистили после снегопада в Подольске

Устранение последствий первого снегопада продолжается в муниципалитете. За ночь коммунальные службы расчистили от снега свыше 150 километров дорог и около 250 общественных территорий.

Сейчас на уборке дорог и улиц работают 73 единицы спецтехники и 112 человек. Они очищают от осадков тротуары, пешеходные зоны, парковки, проезды и остановки общественного транспорта, обрабатывают дорожную сеть противогололедными материалами.

Жителям муниципалитета напомнили, что по вопросам уборки снега нужно звонить на горячую линию по номеру (495) 663-99-99 либо обращаться в управляющие компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году они уделят особе внимание средствам малой механизации.

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