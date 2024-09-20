Более 150 килограммов вторсырья для переработки сдали в Химках в этом году

Более 150 килограммов пластика и алюминия в Химках отдали на переработку в этом году. Одну из экологических акций провели в лицее № 11.

Волонтеры городского округа Химки организовали сбор вторсырья. Всех, кто принял участие в акции, активисты научили грамотно избавляться от отходов и использовать специальные фандоматы по приему пластика и алюминия.

«Экологические акции становятся не только способом сократить количество отходов, но и важным образовательным элементом. Просвещение молодого поколения о принципах правильной утилизации и переработки помогает формировать ответственное отношение к окружающей среде», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Сдать отходы на переработку не только экологически правильно, но и выгодно. Фандоматы работают с подключенной к ним системой лояльности. Таким образом, за каждую пластиковый или алюминиевый предмет пользователям начисляют баллы, которые через сервис UDS можно обменять на скидки.

«При поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и Совета депутатов в Химках вопросам переработки вторсырья уделяют особое внимание. В административных центрах и школах у нас установлены фандоматы по приему пластика. А для крупногабаритного мусора открыли пункт приема старых мебели, бытовой техники и покрышек „Мегабак“», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Устройства, которые принимают вторсырье, установлены во всех микрорайонах Химок. Фандоматы размещены в 10 школах и других социальных объектах, в том числе в баскетбольном центре «Химки» на улице Кирова, 27.

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