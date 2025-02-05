Более 150 единиц нового оборудования поступят в Дмитровскую больницу в 2025 году

Несколько медицинских учреждений отремонтируют в Дмитровском округе в 2025 году. Кроме того, в больницы и поликлиники закупят современное оборудование для проведения исследований и операций.

Капремонт взрослой поликлиники должны завершить в марте этого года. Также к началу первого весеннего месяца заменят лифты в главном корпусе Синьковского филиала и акушерском корпусе.

Кроме того, к весне отремонтируют терапевтический корпус Яхромского филиала и городскую стоматологическую поликлинику, а в июне — здание психиатрической больницы № 5.

Все обновления пройдут благодаря государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья». В ее рамках также в больницы поставят 151 единицы медицинского оборудования на общую сумму 364,9 миллиона рублей.

Так, в хирургическом корпусе Дмитровской больницы появятся новые медицинские кровати, аппарат для заместительной почечной терапии, реанимационное оборудование, оборудование для операционного блока и для офтальмологического, травматологического и оториноларингологического отделений. Кроме того, установят передвижной фельдшерско-акушерский пункт с маммографом.

Три новых цифровых рентген-аппарата появятся в Деденевском, Рогачевском и Синьковском поликлинических отделениях в феврале. Еще один аппарат в Некрасовском поликлиническом подразделении будет введен в марте.

«Эти масштабные изменения направлены на повышение доступности и качества медицинских услуг для жителей нашего округа. Мы уверены, что реализация этих проектов позволит вывести здравоохранение на новый уровень», — прокомментировала заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.