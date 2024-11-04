Более 150 дворников расчистят дороги после снегопада в Можайске

На дороги Можайского городского округа вышли свыше 50 машин спецтехники и более 150 дворников. Они расчистят тротуары и остановки общественного транспорта после ночного снегопада.

Ликвидировать последствия ночного снегопада в Можайске начали с самого утра. Расчистить дороги, тротуары и подъезды к остановкам общественного транспорта здесь вышли более 50 снегоуборочных машин и свыше 150 дворников.

Парк коммунальной техники в этом году получил новые машины. Кроме этого, в муниципалитете сформировали запас противогололедных средств. Чтобы очистить дороги от снега, используют комбинированные дорожные машины, тракторы, фронтальные погрузчики, ручные роторные снегоуборщики.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до вечера. Поэтому водителям рекомендуют соблюдать установленный скоростной режим, безопасную дистанцию, не совершать резких маневров и не пользоваться телефоном за рулем. Также необходимо поменять резину на зимнюю.

Напомним, в случает возникновения чрезвычайной ситуации горожане могут оперативно позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу округа по телефону 112.

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