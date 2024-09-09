Более 150 домов капитально отремонтируют в Подольске к концу 2025 года
В микрорайоне Климовск Подольского городского округа продолжают реконструировать 141 многоквартирный дом. Всего до конца 2025 года в микрорайоне обновят 159 домов.
Основное внимание сейчас уделяют таким работам, которые нужно завершить к осенне-зимнему отопительному сезону. Это ремонт подвалов, реконструкция узлов и инженерных систем. Часть работ, не связанных с отоплением, выполнят в холодное время года.
Модернизацию осложняет то, что рабочие не могут попасть в некоторые квартиры.
«Ветхие участки могут стать причиной плохой подачи ресурса в будущем. Поэтому так важно, чтобы коммуникации были новыми во всем здании», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.
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