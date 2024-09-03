Более 150 детей пошли в первые классы новой инженерной школы в Дмитрове

Пресс-служба администрации городского округа Дмитров
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дмитров

Первоклассниками в новой инженерной школе Дмитрова стали более сотни детей. Они вместе с другими учениками будут углубленно изучать физику и информатику, а также активно заниматься спортом.

Инженерную школу на 1100 мест открыли в пятом микрорайоне Дмитрова. Учреждение построили благодаря активной позиции главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного и поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Современная школа укомплектована новейшим оборудованием. Здесь дети будут углубленно изучать физику и информатику.

В учреждении реализуют проекты «Кванториум» и «Открытый стадион», а на его территории уже обустроили баскетбольную, волейбольную и игровую площадки, футбольное поле и беговые дорожки.

Символический ключ от школы директору Наталье Бражниковой передал глава муниципалитета.

«Я желаю вам, ребята, чтобы в этой школе вы тоже нашли новых друзей, получили новые знания, которые увлекут вас и приведут во взрослую жизнь, полную важных открытий. Уважаемые учителя, очень хочу, чтобы вы каждый день приходили в эту прекрасную новую школу с огромным желанием научить школьников всему, чем владеете сами, и помочь им стать настоящими патриотами нашей Родины», — сказал Илья Поночевный.

После торжественного открытия глава Дмитрова вместе с первоклассниками посадил яблоню в честь открытия школы во дворе учреждения, а старшеклассники выпустили в небо белых голубей.

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