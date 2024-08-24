Более 150 деревьев посадят в сквере имени генерала Кузнецова в Яхроме

Фото: Телеканал «360»

Реконструкция сквера имени генерала Кузнецова началась в Яхроме. Подрядчик обустроит «народные тропы» и посадит более 150 деревьев.

Сквер станет зеленым и комфортным. Подрядчик сохранит существующие деревья и дополнительно высадит новые.

Рабочие уже демонтировали старую брусчатку, лавочки и урны. Станет больше пешеходных дорожек и народных троп. Их общая площадь составит почти 2500 тысячи квадратных метров.

Безопасное резиновое покрытие установят на детской площадке. Там же появятся 15 новых игровых элементов.

«Чистый, новый, соответствующий всем современным тенденциям, что в Московской области, что в городе Москве, где будет безопасно и комфортно, потому что любая новая локация дарит людям эмоции и радость», — сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью «Унистрой» Роман Сизов.

Сквер закрыли для жителей почти на три месяца.

План реконструкции общественного пространства победил на всероссийском голосовании федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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