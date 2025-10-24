Более 150 человек стали участниками танцевального конкурса в Волоколамске

Во дворце спорта «Лама» в Волоколамске прошел конкурс «Стартин-2025». На сцену вышли 12 коллективов и 150 участников, в том числе гости из соседнего округа.

Каждая группа подготовила видео-визитки и два номера: один — по выбору, другой — по музыкальному произведению, который определили по результатам жеребьевки. Темой конкурса стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова поприветствовала собравшихся.

«Столько эмоций, драйва и красоты! Спасибо всем участникам и организаторам за талант, труд и позитивную энергию», — сказала руководитель муниципалитета.

Артистов поддерживали болельщики. Многие из них подготовили яркие плакаты и флаги.

По итогам конкурса первое место занял коллектив Russian Boy and Girls, почетное второе завоевала группа «Вот Так Могу» и третье досталось артистам из команды «Внеорбитные».

Дарью Мурашову удостоили звания «Мисс Стартин-2025», «Мистером Стартин-2025» стал Даниил Райков. Приз зрительских симпатий достался команде Just do it.