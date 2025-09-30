Более 150 человек приняли участие в мотопробеге к 244-летию Подольска

Закрытие мотосезона, как всегда, стало ярким событием для подольчан. В преддверии Дня города и в честь 80-летия Великой Победы состоялся мотопробег, в котором приняли участие более 150 байкеров из разных клубов и сообществ — «Мото-Подольск», «Асгард», Черные медведи», «Вольница» и других.

Президент всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Дмитрий Гончаров рассказал, что объединение насчитывает более 5 тысяч участников не только, в Подмосковье, но в других регионах России.

«Уже много лет ведем плодотворную работу — все, что связано с нашей страной, патриотизмом, ну и, естественно, мотоциклы — самое главное, чем мы дышим, чем мы рисуем, пишем свою историю», — поделился Дмитрий Гончаров.