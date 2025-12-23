Более 150 человек приняли участие в Лунном карнавале в Балашихе

Новогодний Лунный карнавал Энтузиастов прошел на Фабрике 1830 в Балашихе и собрал более 150 жителей и гостей города. Организаторы подготовили насыщенную программу: театрализованный спектакль, творческие мастер‑классы, аквагрим, костюмированную вечеринку и карнавальное шествие.

Особое внимание уделили созданию образов прямо на площадке. В творческой мастерской под руководством профессионалов гости шили карнавальные маски, накидки и головные уборы, превращаясь в фантазийных персонажей.

«Девочкам нравятся звезды, они делают головные уборы с ними. Мальчики чаще выбирают плащи и маски Луны. Здесь нет ограничений, каждый создает то, что подсказывает фантазия», — отметила арт‑куратор сообщества «Энтузиасты» Елена Федорова.

Кульминацией вечера стал бой Лунных часов на фабричной башне: впервые за многие годы часы засияли и дали торжественный новогодний бой. Перед этим участники повязали «волшебные» ленточки и загадывали желания.

«Сегодня мы совершаем особенную магию — возвращаем свет и бой часов на фабричной башне, чтобы вместе встретить наступающий Новый год», — поделилась участница сообщества Мария Губанова.

Еще одной запоминающейся частью карнавала стала интерактивная акция «Письмо в будущее». Участники оставляли пожелания и тайные послания под стеклянными элементами на мозаичной елке — послания будут храниться более 150 лет, как символ надежд и мечтаний, посланных в грядущее.