Более 150 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
За неделю 155 человек из пяти округов Московской области переехали из аварийного жилья в новостройки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.
«На прошедшей неделе по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 49 аварийных помещений в Истре, Королеве, Химках, Шатуре и Люберцах», — уточнили в ведомстве.
Всего за семь дней расселили более двух тысяч квадратных метров жилья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.
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