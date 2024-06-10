Более 150 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

За неделю 155 человек из пяти округов Московской области переехали из аварийного жилья в новостройки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

«На прошедшей неделе по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 49 аварийных помещений в Истре, Королеве, Химках, Шатуре и Люберцах», — уточнили в ведомстве.

Всего за семь дней расселили более двух тысяч квадратных метров жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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