Более 1,5 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в Подмосковье с июня

В Московской области с 1 июня жители начали подавать заявления на получение сертификатов для переселения из аварийного жилья. По данным Министерства строительного комплекса региона, за это время в администрации 41 округа поступило 1 515 заявок. Прием заявлений продлится до 15 октября.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. В пятерку округов, где подано наибольшее количество заявлений на выдачу сертификатов входит: Шатура (305), Щелково (115), Орехово-Зуевский округ (94), Солнечногорск (87), а также Коломна (73)», — подчеркнул министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

С помощью сертификата собственники и жильцы по социальному найму могут купить квартиру в новостройке или в строящемся доме, который планируется сдать не позднее конца 2026 года. Государство оплачивает покупку жилья по цене 174 839 рублей за квадратный метр. Минимальная площадь квартиры — 28 квадратных метров, даже если у человека меньше собственной жилплощади. В этом случае компенсация составит не менее 4 895 492 рублей. Расселение аварийного жилья проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».